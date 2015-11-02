O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TUĞRUL TÜRKEŞ: ECDADINI TANIMAYANLAR...


TUĞRUL TÜRKEŞ: ECDADINI TANIMAYANLAR...
Tarih : 02 Kasım 2015, 10:24
Puan Ver : Tuğrul Türkeş: Ecdadını Tanımayanlar...(6/10)3



MHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 1 Kasım Genel Seçimi'ne yönelik ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı. Türkeş "Ecdadını tanımayanlar, yarınki akıbetlerine hazırlanmalılar" ifadesini kullanması Bahçeli'ye eleştiri olarak yorumlandı.



Tuğrul Türkeş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dağdan kalkan kuşun cinsini bilmeyen, ecdadını tanımayanlar, yarınki akıbetlerine hazırlanmalılar" ifadesini kullandı.



Türkeş'in partiden ayrılmasının ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkeş'in durumu MHP'nin oylarını böler mi?" sorusuna, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" şeklinde yanıt vermişti. Tuğrul Türkeş'in sosyal medyadan yaptığı açıklama bu ifadelere yanıt olarak değerlendirildi.









Etiketler: Tuğrul  Türkeş  Ecdadını  Tanımayanlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER