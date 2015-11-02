

MHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 1 Kasım Genel Seçimi'ne yönelik ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı. Türkeş "Ecdadını tanımayanlar, yarınki akıbetlerine hazırlanmalılar" ifadesini kullanması Bahçeli'ye eleştiri olarak yorumlandı.



Tuğrul Türkeş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dağdan kalkan kuşun cinsini bilmeyen, ecdadını tanımayanlar, yarınki akıbetlerine hazırlanmalılar" ifadesini kullandı.



Türkeş'in partiden ayrılmasının ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkeş'in durumu MHP'nin oylarını böler mi?" sorusuna, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" şeklinde yanıt vermişti. Tuğrul Türkeş'in sosyal medyadan yaptığı açıklama bu ifadelere yanıt olarak değerlendirildi.