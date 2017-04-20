TUĞÇE'NİN KATİLİ ALMANYA'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ
Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kızını korumak isterken, aldığı yumruk darbesiyle yaşamını yitiren Tuğçe Albayrak'ın katili bugün Almanya'dan sınır dışı edildi.
Tuğçe'ye yumruk atarak ölümüne neden olan Sırp genci Sanel M. (20), bu Sabah Frankfurt havalimanından memleketi Sırbistana gönderildi.
Sınır dışı kararına itirazı görüşen Kassel Yüksek İdari Mahkemesi, 14 Martta aldığı kararla Sanel M. hakkında verilen sınır dışı kararını onamıştı. Sanel M., toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 8 yıl süreyle Almanya'ya giremeyecek.
Darmstadt Mahkemesi, Sanel M.yi ölümle sonuçlanan adam yaralama suçundan 2015 yılında üç yıl gençlik cezasına çarptırmıştı.
kaynak:milliyet
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