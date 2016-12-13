TUĞBA ÖZERK VE ATALAY NUH BOŞANIYOR
Tuğba Özerk, yaklaşık 4 ay önce İzmir-Çeşme'de evlendiği Altan Nuh'tan boşanıyor. Ünlü şarkıcı, boşanma kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu
Tuğba Özerk, yaklaşık 4 ay önce İzmir-Çeşme'de evlendiği Altan Nuh'tan boşanıyor. Ünlü şarkıcı, boşanma kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu: “Biz çok iyi iki arkadaştık. Ancak evlenip de aynı evin içine girince anlaşamayacağımızı anladık ve ayrılıyoruz. Bu konuyla ilgili haber yaparken göstermiş olduğunuz hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyorum.” Çiftin anlaşmalı olarak boşanacağı, davanın da bu hafta Özerk'in avukatı tarafından açılacağı öğrenildi.
Öte yandan yıllardır şarkıcının menajerliğini yapan Nuh'un ayrılık kararı sonrası bu işbirliğini noktaladığı ve Tuğba Özerk'in menajerliğini bıraktığı gelen haberler arasında.
kaynak:posta
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