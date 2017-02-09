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Tuğba Ekinci'den Tarkan'a Sert Sözler!
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tuğba ekinci'den tarkan'a sert sözler!

TUĞBA EKİNCİ'DEN TARKAN'A SERT SÖZLER!

Kanal D'de Renkli Sayfalar programına konuk olan şarkıcı şarkıcı Tuğba Ekinci, programda Tarkan ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

Tarih : 09 Şubat 2017, 14:17
Puan Ver : Tuğba Ekinci'den Tarkan'a Sert Sözler!(9/10)7


Tarkan, geçtiğimiz günlerde otomobilinde Sezen Aksu'nun yeni albümünün şarkısını dinlerken çektiği videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Albümü ne kadar beğendiğini mimikleriyle belli eden Megastar, "Çok iyi geldin bize kraliçem. 'Biraz Pop Biraz Sezen' şahane. Sen iyi ki varsın. Love you" notunu yazdı.



Programda, Tuğba Ekinci'ye Tarkan'ın Instagram hesabından paylaştığı videolu yorumunu nasıl bulduğu soruldu. Videoyu izleyen Tuğba Ekinci, "Bu yaştan sonra yaptıkları gitmiyor. Ben Tarkan dinleyicilerinin rahatsız olacağını bile bile bastıra bastıra söylüyorum. Tarkan'ın bu hareketleri bana göre iğrenç. Böyle hareketler yapmasını bir erkeğe yakıştıramıyorum. Bu ne abi ya... Ben şuan bu hareketleri erkek arkadaşımdan görsem terk ederim. Böyle erkek mi olur derim. Bu çok saçma, bunlar hakaret değil. Bana da iğrenç diyebilirler. Kaç yaşına gelmiş, hareketlere bak. Bu hareketleri orta yaşlı kadınlara da yakıştıramıyorum" dedi.



 



kaynak:cnntürk








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