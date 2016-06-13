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tuğba altıntop youtubeda zeki müreni solladı!

TUĞBA ALTINTOP YOUTUBEDA ZEKİ MÜRENİ SOLLADI!

Aralarında Enrico Macias, Göksel, engin altan Düzyatan, Halit Ergenç, Muazzez Ersoy, Funda Arar'ın da bulunduğu 20 şarkıcının ve ünlü ismin birer Zeki Müren şarkısı seslendirdiği 'İşte Benim Zeki Müren' adlı albümün yapımcısı Murat Yıldırım, Youtube'daki izlenme sayıları karşısında şoke oldu.

Tarih : 13 Haziran 2016, 10:48
Puan Ver : Tuğba Altıntop Youtubeda Zeki Müreni Solladı!(8/10)9


Aralarında Enrico Macias, Göksel, engin altan Düzyatan, Halit Ergenç, Muazzez Ersoy, Funda Arar'ın da bulunduğu 20 şarkıcının ve ünlü ismin birer Zeki Müren şarkısı seslendirdiği 'İşte Benim Zeki Müren' adlı albümün yapımcısı Murat Yıldırım, Youtube'daki izlenme sayıları karşısında şoke oldu.



"ÖZÜR DİLİYORUM"



Murat Yıldırım, 'İşte Benim Zeki Müren'den en fazla Kıraç'ın seslendirdiği 'Berduş'un izlendiğini (95 bin) belirterek, “Tuğba Altıntop'un 'La La' adlı şarkısı 4 milyon kişi tarafından izlendi. Ne diyebilirim ki? Demek ki biz bir şeyleri yapamadık. Zeki Müren hayranlarından özür diliyor, Tuğba Hanım'ı da tebrik ediyorum. Rakamlara gerçekten çok şaşırdım” dedi.Yıldırım, aynı zamanda “Tarkan'ın da en kısa sürede müziğe daha çok ilgi gösterip bayrağı yeniden ele alması gerek” diyerek megastara çağrıda bulundu.



REKOR 'JANTİ'DE



'La La', ayrıca Tarkan'ın ve Sibel Can'ın şarkılarını da geçti. Youtube'a 25 Nisan'da yüklenen Altıntop'un 'La La'sı, bugüne kadar 4 milyon 33 bin kez izlendi.








Etiketler: Tuğba  Altıntop  Youtubeda  Zeki  Müreni  Solladı    haber

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