Aralarında Enrico Macias, Göksel, engin altan Düzyatan, Halit Ergenç, Muazzez Ersoy, Funda Arar'ın da bulunduğu 20 şarkıcının ve ünlü ismin birer Zeki Müren şarkısı seslendirdiği 'İşte Benim Zeki Müren' adlı albümün yapımcısı Murat Yıldırım, Youtube'daki izlenme sayıları karşısında şoke oldu.



Aralarında Enrico Macias, Göksel, engin altan Düzyatan, Halit Ergenç, Muazzez Ersoy, Funda Arar'ın da bulunduğu 20 şarkıcının ve ünlü ismin birer Zeki Müren şarkısı seslendirdiği 'İşte Benim Zeki Müren' adlı albümün yapımcısı Murat Yıldırım, Youtube'daki izlenme sayıları karşısında şoke oldu.



"ÖZÜR DİLİYORUM"



Murat Yıldırım, 'İşte Benim Zeki Müren'den en fazla Kıraç'ın seslendirdiği 'Berduş'un izlendiğini (95 bin) belirterek, “Tuğba Altıntop'un 'La La' adlı şarkısı 4 milyon kişi tarafından izlendi. Ne diyebilirim ki? Demek ki biz bir şeyleri yapamadık. Zeki Müren hayranlarından özür diliyor, Tuğba Hanım'ı da tebrik ediyorum. Rakamlara gerçekten çok şaşırdım” dedi.Yıldırım, aynı zamanda “Tarkan'ın da en kısa sürede müziğe daha çok ilgi gösterip bayrağı yeniden ele alması gerek” diyerek megastara çağrıda bulundu.







REKOR 'JANTİ'DE



'La La', ayrıca Tarkan'ın ve Sibel Can'ın şarkılarını da geçti. Youtube'a 25 Nisan'da yüklenen Altıntop'un 'La La'sı, bugüne kadar 4 milyon 33 bin kez izlendi.