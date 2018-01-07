TUĞBA, 7 YAŞ KÜÇÜK TOPÇU SEVGİLİYLE AŞKINI İLAN ETTİ
Genç şarkıcı Tuğba Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin ile birlikteliğini ilan etti.
Popçu Tuğba Yurt, Almanya'da top koşturan Cenk Şahin'le aşkını önceki gün sosyal medyada ilan etti.
DOSTA DÜŞMANA DUYURDU
Tuğba Yurt, özel hayatındaki 'gizlilik' kuralını bozdu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında top koşturan Enver Cenk Şahin ile birlikte olan 30 yaşındaki popçu, genç futbolcuyla aşkını önceki gün duyurdu.
ARALARINDA 7 YAŞ VAR
Kendisinden 7 yaş küçük Cenk Şahin'le mutluluk pozunu instagram hesabından paylaşan Tuğba Yurt, yayınladığı romantik kareye, "İyi ki geldin" notunu düştü.
SIK SIK ALMANYA'YA GİDİYOR
Belçika doğumlu olan Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisi için bir süredir sık sık soluğu Almanya'da alıyor.
İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Protokol İmzalandı, Aselsan Üretecek! Çipli Betonlarla Konutların Sağlamlığı Görülebilecek
- Kartepe'de Kar Kalınlığı Sadece 5 Santimetrede Kalınca Pistler Kapatıldı
- Başbakan Yıldırım'dan Çiftçilere Mazot Müjdesi! Bu Yıl Gerçekleşecek
- Metal Ve Plastik Atıklar İstanbulkarta Kredi Olacak
- İmzalar Fransa'da Atıldı! Thy, 25 Adet Airbus A350 Alıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar