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Tuğba, 7 yaş küçük topçu sevgiliyle aşkını ilan etti

TUĞBA, 7 YAŞ KÜÇÜK TOPÇU SEVGİLİYLE AŞKINI İLAN ETTİ

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin ile birlikteliğini ilan etti.

Tarih : 07 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Tuğba, 7 Yaş Küçük Topçu Sevgiliyle Aşkını İlan Etti(8/10)4

Popçu Tuğba Yurt, Almanya'da top koşturan Cenk Şahin'le aşkını önceki gün sosyal medyada ilan etti.

DOSTA DÜŞMANA DUYURDU

Tuğba Yurt, özel hayatındaki 'gizlilik' kuralını bozdu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında top koşturan Enver Cenk Şahin ile birlikte olan 30 yaşındaki popçu, genç futbolcuyla aşkını önceki gün duyurdu.

ARALARINDA 7 YAŞ VAR

Kendisinden 7 yaş küçük Cenk Şahin'le mutluluk pozunu instagram hesabından paylaşan Tuğba Yurt, yayınladığı romantik kareye, "İyi ki geldin" notunu düştü.

SIK SIK ALMANYA'YA GİDİYOR

Belçika doğumlu olan Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisi için bir süredir sık sık soluğu Almanya'da alıyor.

İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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