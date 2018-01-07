Genç şarkıcı Tuğba Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin ile birlikteliğini ilan etti.

Popçu Tuğba Yurt, Almanya'da top koşturan Cenk Şahin'le aşkını önceki gün sosyal medyada ilan etti.

DOSTA DÜŞMANA DUYURDU

Tuğba Yurt, özel hayatındaki 'gizlilik' kuralını bozdu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında top koşturan Enver Cenk Şahin ile birlikte olan 30 yaşındaki popçu, genç futbolcuyla aşkını önceki gün duyurdu.

ARALARINDA 7 YAŞ VAR

Kendisinden 7 yaş küçük Cenk Şahin'le mutluluk pozunu instagram hesabından paylaşan Tuğba Yurt, yayınladığı romantik kareye, "İyi ki geldin" notunu düştü.

SIK SIK ALMANYA'YA GİDİYOR

Belçika doğumlu olan Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisi için bir süredir sık sık soluğu Almanya'da alıyor.

İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları;

Kaynak: haberinburada