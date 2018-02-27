Ağrı'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın yatakhane kışlasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığında çıkan yangın ilçede korkulu anlar yaşattı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: haberinburada