TUGAY KERİMOĞLU TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKIP YORUMCU OLDU
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Tivibuspor'la anlaştı.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Artık teknik direktörlük yapmamaya karar veren Kerimoğlu, artık TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapacak.
TİVİBU'DA ÇALIŞACAK
Oğuz Çetin, Nihat Kahveci, Ali Ece, Kaan Kural gibi ekranların tanınan spor yorumcularının yanına Tugay Kerimoğlu'nun da eklendiği açıklandı. Kerimoğlu bundan sonra Tivibuspor'da futbol yorumculuğu yapacak.
Tugay Kerimoğlu son olarak TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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