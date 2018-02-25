Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!
Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı
Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu
Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak
Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor
Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti
'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!
Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Erdoğan'dan Terörist Başı Müslim'in Yakalanmasıyla İlgili İlk Yorum!
Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor
Sondaj Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan İskeleti Bulundu
Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1
Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı
Kaçan Teröristler Afrin'de Mayın Döşenmedik Yer Bırakmamış!
Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi
Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti
Minik Çocuk, Kendisine Saldıran Sokak Köpeklerine Böyle Kafa Tuttu
13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı
Küçük Kızın 'dehşet Çiftliği'nden Kurtarılışı Polis Kamerasında!

Tugay Kerimoğlu Teknik Direktörlüğü Bırakıp Yorumcu Oldu

TUGAY KERİMOĞLU TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKIP YORUMCU OLDU

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Tivibuspor'la anlaştı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Tugay Kerimoğlu Teknik Direktörlüğü Bırakıp Yorumcu Oldu(7/10)3

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Artık teknik direktörlük yapmamaya karar veren Kerimoğlu, artık TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapacak.

TİVİBU'DA ÇALIŞACAK

Oğuz Çetin, Nihat Kahveci, Ali Ece, Kaan Kural gibi ekranların tanınan spor yorumcularının yanına Tugay Kerimoğlu'nun da eklendiği açıklandı. Kerimoğlu bundan sonra Tivibuspor'da futbol yorumculuğu yapacak.

Tugay Kerimoğlu son olarak TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tugay  Kerimoğlu  Teknik  Direktörlüğü  Bırakıp  Yorumcu  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER