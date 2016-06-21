O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tüfek emoji'si tarih oluyor

TÜFEK EMOJİ'Sİ TARİH OLUYOR

Google, Facebook ve Microsoft aldıkları ortak kararla 'tüfek emojisi'ni platformlarından kaldırma kararı aldı.

Tarih : 21 Haziran 2016, 10:15
Puan Ver : Tüfek Emoji'si Tarih Oluyor(9/10)10


Teknoloji devleri Google, Facebook ve Microsoft Brezilya'da düzenlenecek 2016 Olimpiyat Oyunları öncesinde ortak bir kazara imza attı.



Artan şiddet olaylarına karşı ortak hareket etme kararı alan şirketler, oyunlar start almadan 'tüfek emoji'sini platformlardan kaldıracaklarını duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre, akıllı cihazlara getirilecek güncellemenin ardından söz konusu emoji bu şirketlerin platformlarındaki ömrünün sonuna gelecek.








Etiketler: Tüfek  Emoji  Si  Tarih  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER