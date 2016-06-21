

Teknoloji devleri Google, Facebook ve Microsoft Brezilya'da düzenlenecek 2016 Olimpiyat Oyunları öncesinde ortak bir kazara imza attı.







Artan şiddet olaylarına karşı ortak hareket etme kararı alan şirketler, oyunlar start almadan 'tüfek emoji'sini platformlardan kaldıracaklarını duyurdu.







Yapılan açıklamaya göre, akıllı cihazlara getirilecek güncellemenin ardından söz konusu emoji bu şirketlerin platformlarındaki ömrünün sonuna gelecek.