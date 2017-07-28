TÜFEĞİNİ DENERKEN KATİL OLDU SAVUNMASINDA 'NEDEN YAPTIĞIMI ANLAMADIM' DEDİ
İnternet üzerinden aldığı tüfeği denerken, 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ve başka çocuğun ise sakat kalmasına neden olan Sezai İsanç, savunmasında "neden yaptığımı anlamış değilim" dedi.
Bursa'da, internet üzerinden satın aldığı pompalı tüfeği denemek için kahvenin önüne rastgele ateş açınca 15 yaşındaki Doğukan Avcı'nın ölümüne, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Paşa'nın ise sakat kalmasına neden olan 27 yaşındaki Sezai İsanç'ın yargılanmasına devam edildi. Suçu kabul edip "Hakim bey neden yaptığımı hala anlamış değilim" diyen İsanç'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda akli dengesinin yerinde olup olmadığının araşıtırlmasına karar verildi. İsanç, 'Canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek' ve 'Canavarca hisle çocuğu yaralamak' suçlarından iki kez ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE YÜRÜMEK ZORUNDA
Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesinde, geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, Sezai İsanç internetten satın aldığını söylediği pompalı tüfeği denemek için Küçükbalıklı Mahallesi'nde rastgele ateş açtı. Açılan ateşte kahvenin önünde çay içen lise öğrencisi Doğukan Avcı ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Doğukan Avcı yaşamını yitirirken, uzun bir tedavi sürecinden sonra bacağına saplanan saçmalardan biri çıkartılamayan Mustafa Paşa ise koltuk değneği ile yürümek zorunda kaldı.
"TÜFEĞİ İNTERNETTEN BEĞENİP 350 LİRAYA ALDIM"
Pompalı tüfeği getirmesi ve olay sonrası kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Sezai İsanç ise polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Bir çok suçtan kaydı bulunan Sezai İsanç verdiği ifadesinde, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Bunu neden yaptığımı hala anlamış değilim" dedi. Mahkemeye çıkartılan İsanç tutuklandı.
SUÇUNU TEKRAR KABUL ETTİ
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek' ve 'canavarca hisle çocuğu yaralamak' suçlarından iki kez ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan ve daha önce verdiği ifadesinde suçunu kabul eden Sezai İsanç'ın yargılanmasına devam edildi. Güvenlik nedeniyle adliyeye getirilmeyen Sezai İsanç Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadesinde suçunu bir kez daha kabul etti.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti Sezai İsanç'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine ve tututukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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