Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda istemediği isim Lionel Carole'ün yeni takımı belli oldu.

CAROLE SEVİLLA YOLCUSU

Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole'un kiralanması konusunda, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile prensip anlaşması yaptı. Galatasaray bu sezon Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

Asamoah'ı transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda forma şansı iyice azalacak olan Lionel Carole bu sezonu Endülüs ekibinde geçirecek.

MENAJERİ DUYURMUŞTU

Lionel Carole'ün menajeri de Fransız oyuncunun ayrılığını resmen açıkladı. Oyuncusunun Sevilla ile anlaştığı haberlerinin ardından Lionel Carole için Fransa basınına konuşan menajer, "Halen 24 saatimiz var. Kesin olan tek şey Carole, Galatasaray'da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Endülüs merkezli ElDesMarque'ta yer alan haberde; Sevilla'nın Carole için Galatasaray'a kiralama teklifi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Galatasaray'ın da oyuncusunu göndermekten yana olduğu belirtilirken, bir satın alma opsiyonu da konacağı ifade edildi. Sevilla'nın, 4 milyon Euro civarında bir satın alma opsiyonu koyduğu bilgisi verildi.

Galatasaray'dan önce Nantes, Benfica, Sedan ve Troyes'da forma giyen 26 yaşındaki Lionel Carole, 2015 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız sol bek, Galatasaray'da oynadığı 66 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada