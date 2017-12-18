TUDOR'LA BİRLİKTE BİR İSİM DAHA GİDİYOR
Galatasaray'da bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Igor Tudor'un yanı sıra yardımcısı Ayhan Akman da gönderilecek.
Gözler,Galatasaray'daki yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası alınacak radikal kararlar sarı kırmızılı camia tarafından merakla bekleniyor. Tudor'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, devamında bir isim daha yolcu.
Beşiktaş maçından sonra takım ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Ayhan Akman'ın da Tudor ile birlikte bileti kesildi. Muslera'nın da kaleci antrenöründen memnun olmadığı ve teknik heyetin komple yenileneceği ifade edildi. Göztepe maçına çıkacak isim Gençlik Geliştirme Sorumlusu Emrah Bayraktar.
TEPKİLERE KARŞILIK VERDİ
Takımla ilgili istek ve taleplerini her şekilde göstermekte serbest olan taraftarların "Tudor İstifa" sözleri karşısında Hırvat teknik adamın takındığı tavır büyük tepki çekti. Havalimanında takım otobüsüne ilk binen isim olan Tudor, taraftarların "İstifa" çağrıları üzerine önce yumruğunu gösterip, sonra "Okey" işareti yaptı. 2-1'lik yenilgiye rağmen yüzünde alaycı bir gülümseme bulunan Tudor'un bir de otobüsün ön koltuğunda bacak bacak üstüne atıp gülmeye devam etmesi büyük tepki topladı.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar