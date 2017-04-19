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tudor'dan van persie uyarısı

TUDOR'DAN VAN PERSİE UYARISI

Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor'dan Robin Van Persie uyarısı geldi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Tudor'dan Van Persie Uyarısı(10/10)11


Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu.



Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da Van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı.



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Tudor  Dan  Van  Persie  Uyarısı    haber

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