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Tudor'dan sert eleştiri: Trabzonspor futbol oynamaya gelmemiş

TUDOR'DAN SERT ELEŞTİRİ: TRABZONSPOR FUTBOL OYNAMAYA GELMEMİŞ

2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Rakip tamamen futboldan uzak ve ikinci top mantalitesi ile oynadı" dedi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Tudor'dan Sert Eleştiri: Trabzonspor Futbol Oynamaya Gelmemiş(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un futboldan uzak oynadığını söyleyen Tudor şu ifadeleri kullandı:

"TRABZONSPOR FUTBOL OYNAMAK İÇİN GELMEMİŞ"

"Şu anda yapmamız gereken bunu unutup önümüzdeki maça odaklanmak. Buraya oynamak için gelmiştik. Rakip tamamen futboldan uzak ve ikinci top mantalitesi ile oynadı. Ne yazık ki burada 3 puanı bıraktık. Ön tarafa Garry ve Eren'i koyarak defans arkasına koşu düşündük. Feghouli de atılınca yaratıcılık da azaldı. Kesinlikle duran toplar için takımı eleştirmeyeceğim. Bugün duran toptan gol yedik ama tamamen rakip buna göre oynadı. Benim oyun stilim bu değil."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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