Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un futboldan uzak oynadığını söyleyen Tudor şu ifadeleri kullandı:

"TRABZONSPOR FUTBOL OYNAMAK İÇİN GELMEMİŞ"

"Şu anda yapmamız gereken bunu unutup önümüzdeki maça odaklanmak. Buraya oynamak için gelmiştik. Rakip tamamen futboldan uzak ve ikinci top mantalitesi ile oynadı. Ne yazık ki burada 3 puanı bıraktık. Ön tarafa Garry ve Eren'i koyarak defans arkasına koşu düşündük. Feghouli de atılınca yaratıcılık da azaldı. Kesinlikle duran toplar için takımı eleştirmeyeceğim. Bugün duran toptan gol yedik ama tamamen rakip buna göre oynadı. Benim oyun stilim bu değil."

Kaynak: haberinburada