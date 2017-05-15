

Önümüzdeki sezon yepyeni bir takım kurmayı hedefleyen Galatasaray, büyük bir hızla çalışmalarını sürdürüyor. En az kadroya 8 oyuncu takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir forvet hattı için bonservisi Valencia'da bulunan ve şu an İngiltere Premier Ligi'nde Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Alvaro Negredo'yu listesine almıştı.



Teknik direktör İgor Tudor'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda da sağ ve sol bek pozisyonları için ana hedefler oluşturuldu. Lionel Carole'dan solda bir türlü beklenen verimi alamayan Aslan, Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fabio Coentrao'yı ısrarla istiyor. Sözleşmesi 2019'da bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için ülkesi Portekiz'in önde gelen takımlarından Sporting Lizbon'un da devrede olduğu konuşuluyor.



HEMEN BAŞLANACAK



Cim Bom, Coentrao'yu düşük bir bedelle takıma katmak için İspanyol deviyle yakında görüşmelere başlamayı planlıyor. Diğer tarafta Sabri, Cavanda ve Linnes'e rağmen sağ beke bir türlü istediği oyuncuyu bulamayan Sarı-Kırmızılılar rotayı, Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak olan Pablo Zabaleta'ya çevirdi. Sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile pazarlıkların hemen başlaması bekleniyor. Asıl pozisyonu sağ bek olan Arjantinli yıldız, gerektiğinde sol bek de oynayabiliyor







kaynak:sabah