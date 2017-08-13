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Tudor'dan, kadroda istemediği Sinan ile ilgili sürpriz karar

TUDOR'DAN, KADRODA İSTEMEDİĞİ SİNAN İLE İLGİLİ SÜRPRİZ KARAR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Feghouli'nin geç gelmesi nedeniyle ilk 11'de, takımda görmek istemediği Sinan Gümüş'ü oynatacak.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Tudor'dan, Kadroda İstemediği Sinan İle İlgili Sürpriz Karar(5/10)1

Galatasaray'da Benfica'ya transferi gündemde olan Sinan Gümüş yarınki Kayserispor maçında 11'de sahaya çıkacak.

FEGHOULİ GELMEYİNCE SİNAN İLK 11'E

Feghouli'nin gecikmesi, kamp döneminde şans verilen Recep Gül'ün ise henüz bu seviyede oynayabiyecek düzeyde olmaması, gitmek için direten Sinan'ın yarın akşam karşılaşmanın ilk 11'inde yer almasına neden olacak.

Teknik direktör Igor Tudor genç futbolcuyla özel bir toplantı yaparak, "Profesyonel davranmak ve kendine takıma vermek zorundasın. Sana bu maçta ihtiyacımız var. Daha sonra durumunu yönetim değerlendirecek" diye konuştuğu öğrenildi.

Sinan'dan bu konuda hassas davranmasını isteyen Hırvat teknik adamın, oyuncusundan sadece sahaya odaklanması için mücadele ettiği bildirildi.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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