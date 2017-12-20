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Tudor'dan Galatasaraylı yıldızlara: Şampiyon olacağınıza inanıyorum

TUDOR'DAN GALATASARAYLI YILDIZLARA: ŞAMPİYON OLACAĞINIZA İNANIYORUM

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor, futbolculara yaptığı veda konuşmasında, "Şampiyon olacaksınız, inanıyorum" dedi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Tudor'dan Galatasaraylı Yıldızlara: Şampiyon Olacağınıza İnanıyorum(8/10)4

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dedi.

DURSUN ÖZBEK DE FLORYA'DA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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