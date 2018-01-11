Aslan'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, eski hocası Igor Tudor'u eleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Sezona iyi başlamıştık ve oynadığımız bir şablon vardı. Eski hocamızla rakipleri daha fazla göz önünde bulundurarak sistem değişikliğine gittik, bunu yapmamalıydık. Biz Galatasaray'ız. Lige iyi başlamıştık ve bu değişiklikler bizi etkiledi. Umarım şimdi sistemimizle devam ederiz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"

Linnes, "Bir oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz. Ben de sağ bekte oynamak isterim buraya sağ bek olarak geldim. Küçüklüğümden beri hep sağda oynadım ama şartlar değişti. Çok iyi oynayan Mariano geldi. Hocamız solda oynamamı istediğinde ben de kabul ettim. Burada önemli olan takımın başarısı. Hocam nerede isterse ben de orada oynarım" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada