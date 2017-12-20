En Fazla Para Kazanan Sporcu Michael Jordan Oldu
İstanbul Rami Toptancılar Hali Altınşehir'e Taşınıyor
Türk Çayı İhracatı Kasaya 23,6 Milyon Dolar Kazandırdı
Tudor, Veda Konuşmasının Ardından Hiçbir Futbolcuyla Tokalaşmadan Toplantıdan Çıktı
Fenerbahçe'de Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu İdmanı Yarıda Bıraktı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran Oldu
Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal: Aday Olmayacağım
Silvan Projesi, 300 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular

Tudor, Veda Konuşmasının Ardından Hiçbir Futbolcuyla Tokalaşmadan Toplantıdan Çıktı

TUDOR, VEDA KONUŞMASININ ARDINDAN HİÇBİR FUTBOLCUYLA TOKALAŞMADAN TOPLANTIDAN ÇIKTI

Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor, takıma yaptığı veda konuşmasının ardından hiçbir futbolcuyla tokalaşmadan toplantıdan ayrıldı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Tudor, Veda Konuşmasının Ardından Hiçbir Futbolcuyla Tokalaşmadan Toplantıdan Çıktı(5/10)1

Galatasaray'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile yollar ayrılırken, futbolcuların tutumu da dikkatlerden kaçmadı. Kaleci Fernando Muslera ile geçen sezondan itibaren arasında bir husumet bulunan Tudor'un, Malatya maçının devre arasında da Maicon ile kafa kafaya geldiği iddia edilmişti. Genel olarak futbolcuların sevmediği Tudor ile ilgili gerçek de ortaya çıktı.

SADECE İKİ FUTBOLCU VEDA ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamanın ardından sadece Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye kendilerine ait sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Kalan oyuncuların böyle bir tutum içerisine girmemeleri dikkat çekti. Bu da kulübün içinde hocaya karşı olan sevgisizliği net bir şekilde gözler önüne serdi. Geçen yıllarda farklı durumlar yaşanmıştı.

HİÇBİR OYUNCUYLA TOKALAŞMADI

Dün tesislere gelip futbolcularla vedalaşan Igor Tudor, oyunculara olan güvenini dile getirdi. Hırvat teknik adam, takıma hitaben yaptığı konuşmada, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon şampiyon olacağınıza da inanıyorum" dedi. Bu kısa konuşmanın ardından Tudor'un tek bir futbolcuyla bile tokalaşmadan arkasını dönerek toplantı odasından ayrıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tudor  Veda  Konuşmasının  Ardından  Hiçbir  Futbolcuyla  Tokalaşmadan  Toplantıdan  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER