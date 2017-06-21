TUDOR, TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ 3 İSMİ AÇIKLADI!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, NTV Spor yayınında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.
Tudor, takıma transfer edilecek oyuncularla ilgili konuşurken, 'Türkiye'den 3 oyuncu alma şansı olsa kimleri isterdi?' sorusuna da yanıt verdi.
YOUNES BELHANDA
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Belhanda'yı değerlendiren Tudor, "Belhanda, çok yüksek kalitede bir futbolcu. Çalışkan bir oyuncu, mentalitesi iyi. Gelirse kulübümüz için iyi olacaktır. İyi oyuncular birlikte oynayabilirler." dedi.
Süper Ligini ve oyuncuların kalitesini değerlendiren Hırvat hoca, "Türkiye zor bir lig, kolay değil. Pozitif olarak beni şaşırtan bir lig. Çok iyi oyuncular var. Bu sene daha da zor ve sert olacak. Fenerbahçe'nin yeni hocası ve oyuncuları olacak. Biz yatırımlar yapıyoruz. Trabzonspor yatırımlar yapıyor. Beşiktaş ve Başakşehir iyilerdi." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN İSTEDİĞİ 3 İSİM
Rıdvan Dilmen'in 'Türkiye'den 3 futbolcu alma şansınız olsaydı, kimleri almak isterdiniz?' sorusuna da yanıt veren Tudor, "Atiba Hutchinson, Simon Kjaer ve Cengiz Ünder..." yanıtını verdi.
kaynak:sabah
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