TUDOR, SNEİJDER'İ DUYUNCA ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrası Sneijder ile ilgili sorulan soruyu duyunca "Sadece maç konuşuyoruz." cevabını verdi ve arkasına bakmadan kaçtı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenildikleri maçın ardından röportaj verdi.
SNEİJDER'İ DUYUNCA ARKASINA BİLE BAKMADI
Hırvat teknik adam Sneijder ile ilgili "Sneijder ve transferle ilgili görüşlerini alabilir miyiz?" şeklindeki soruya ise "Sneijder ve transfer yok, sadece maçla ilgili konuşuyoruz" cevabını verdi. Arkasına bile bakmadan giden Igor Tudor, bu hareketiyle herkesi şaşkına çevirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı
- 2. Lig'ten Karşıyaka'nın, Eski Oyuncusuna Ödeme Yapmadığı İçin 3 Puanı Silindi
- Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini Kap'a Bildirdi
- Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu
- Aykut Kocaman'ın Kastettiği Futbolcu Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar