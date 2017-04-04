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tudor, sneijder'i aradı, bakın nereden çıktı!

TUDOR, SNEİJDER'İ ARADI, BAKIN NEREDEN ÇIKTI!

Adanaspor karşısında yedek bıraktığı Sneijder'i fark açılınca oyuna almak isteyen İgor Tudor, oyuncusunu ısınırken göremeyince "Wes nerede?" diye sordu. Aldığı cevap ise gülüşmelere neden oldu.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Tudor, Sneijder'i Aradı, Bakın Nereden Çıktı!(6/10)3


Wesley Sneijder'i radikal bir kararla yedek kulübesinde oturtan teknik direktör Igor Tudor fark açılınca Hollandalı yıldızı oyuna sokmak istedi. Tudor ısınan oyunculara doğru döndü ancak Sneijder'i göremeyince "Nerede?" diye sorup aramaya başladı.



Sinan Gümüş, Sneijder'in tuvalete gittiği tercüman Mert Çetin'e işaret etti. Tuvaletten döner dönmez eşofmanlarını çıkaran Sneijder 68.dakikada Semih'in yerine oyuna girdi.



Bu arada Tudor, maç öncesinde Sneijder'i neden 11'e almadığını açıkladı. Hırvat hoca, soru üzerine "Çok çok önemli maç bizi bekliyor. Kazamamız gerekiyor. Kim oynuyor, oynamıyor konusuna gelirsek... Antrenmanların sonunda aldığımız bir karar. Takımın en iyi 11'inin bu olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı..



 



kaynak:sabah








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