TUDOR: SİSTEME UYMAYAN GİDER
Galatasaray'a gelir gelmez 'sezon ortası' demeden oyunculara yükleme yapmaya başlayan Igor Tudor, taviz verecek gibi görünmüyor.
Hırvat çalıştırıcının, arka arkaya gelen sakatlıklara rağmen oyuncularına, "Benim sistemimde takım olarak her maç 120 kilometre ve üstünde koşmak zorundayız. Yoksa başarılı olamayız. Zaten günümüz futbolunun zorunluluğu da bu" dediği bildirildi. Tudor, idmanlarda da bu konuda tolerans göstermiyor.
GENÇLER'E DE AYNI
Genç teknik adam, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski başta olmak üzere herkese, "Kimse adına güvenerek yerinin garanti olduğunu düşünmesin. Çalışan formayı alır. Sisteme uymayan gider" mesajı veriyor.
kaynak:sabah
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