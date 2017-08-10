TUDOR, SELÇUK İNAN'LA İLGİLİ SON KARARINI VERDİ
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Kayserispor maçı için kadro mühendisliğini tamamladı. Buna göre yeni transfer Feghouli, maça yetişebilirse, Selçuk İnan kulübeye çekilecek.
Selçuk İnan'ın tahtı sallanıyor! Oyun planını da, ilk 11'i de Feghouli belirleyecek. Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, mutlak 3 puan hedefledikleri Kayserispor maçı için Feghouli'ye göre kafasında 2 ayrı oyun planı hazırladı. İşte detaylar...
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor maçı öncesi planını Sofiane Feghouli transferi üzerinden yapıyor.
FEGHOULİ OYNAMAZSA BELHANDA KANADA
Cezayirli, Kayserispor maçına yetişemez ya da fiziksel olarak yeterli düzeyde görülmezse Belhanda, sarı kırmızılı takımdaki ilk maçında 10 numara pozisyonunda değil, kanatta oynayacak.
Östersunds bozgunu ve hazırlık kampında alınan sonuçlar nedeniyle üzerinde büyük bir baskı olan Tudor, Kayserispor maçında tüm kozlarını oynama düşüncesinde...
HER DURUMDA NDİAYE-FERNANDO
1- Igor Tudor her olasılıkta Ndiaye-Fernando ikilisini sahaya sürecek. Hertha Berlin maçında fiziksel durumları ve performanslarına tam not veren Tudor, Ndiaye-Fernando ikilisi ile maça başlayacak.
SELÇUK KULÜBEYE
2- Tudor, kaptan Selçuk İnan'ı kulübeye çekecek. Performansı eleştirilen, taraftar tepkileri yüzünden mutsuz olan Selçuk İnan, uzun yıllar sonra ilk kez taktiksel açıdan kesik yiyip kulübede oturacak.
3- 10 numarada Belhanda, kanatlarda ise Rodrigues ve Feghouli ikilisi sahada olacak. Bu durumda G.Saray sahaya 10 yabancı ile çıkacak.
Cezayirli yıldızın transferi rötar yapar ya da fiziksel olarak yeterli görülmezse...
1- Kaptan Selçuk İnan, ilk 11'deki yerini kaptırmayacak ve Kayserispor karşılaşmasına orta sahada başlayacak. Ancak Galatasaray takımında taşlar yerinden oynayacak.
2- Orta sahada Selçuk İnan-Fernando ikilisi yan yana görev yapacak.
3- Sneijder'ın yerine 10 numara pozisyonuna transfer edilen Belhanda, Galatasaray forması ile çıkacağı ilk maçında kanatta görev yapacak.
4- Tudor'un, "Şampiyonluk hamlesi ve o benim jokerim" ifadesi kullandığı Ndiaye ise 10 numara pozisyonunda görev alacak.
Kaynak: haberinburada
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