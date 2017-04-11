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tudor, riekerink'i bile özletiyor

TUDOR, RİEKERİNK'İ BİLE ÖZLETİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi hedefinde büyük yara Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor da kötü gidişe çare olamadı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:48
Puan Ver : Tudor, Riekerink'i Bile Özletiyor(8/10)9


Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Igor Tudor, 7 haftalık periyotta takımın gelişimine katkı sağlayamadı.



Galatasaray'ın başında 7 lig maçına çıkan Tudor, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak, 11 puan yitirdi.



ZİRVE İLE FARK DAHA DA AÇILDI



Sarı-kırmızılı ekip, Riekerink idaresinde beklentilerin altında bir performans ortaya koymasına karşın, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Tudor döneminde zirve ile fark giderek daha fazla açıldı.



Ligin 20. haftası sonunda görevinden alınan Riekerink, 39 puanla, lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ise 3 puan gerisinde bir takım teslim ederken, Tudor döneminde lider ile olan fark 12'ye, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile de 7'ye yükseldi.



Galatasaray'ı 3. sırada alan Tudor, 7 maç sonunda takımının 4.'lüğe gerilemesini önleyemedi.



Riekerink yönetiminde ligde maç başına 1,95 puan ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ın, Tudor dönemindeki 7 maçtaki puan ortalaması ise 1,42'ye geriledi.



 



kaynak:sabah








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