Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, genç futbolcular Atalay Babacan ve Recep Gül'ü Kayserispor ile oynanacak olan Süper Lig maçının kadrosuna aldı.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor genç futbolcular Recep Gül ve Atalay Babacan'ı Kayserispor maçı kadrosuna aldı.

TUDOR ŞANS VERİRSE İLK KEZ A TAKIM'DA OYNAYACAKLAR

Recep Gül ve Atalay Babacan Galatasaray'ın bu akşam Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Igor Tudor şans verirse 17 yaşındaki iki futbolcu ilk kez bir resmi maçta A takım forması giyecek..

17 yaşındaki iki futbolcu U 17 Milli Takımıyla gösterdikleri performans ile dikkatleri çekmişti. Ayrıca sezon başında Recep Gül ve Atalay Babacan ile profesyonel sözleşme imzalanmış ve Igor Tudor tarafından A takıma alınmıştı.

ATALAY BABACAN KİMDİR?

28 Haziran 2000 Denizli doğumlu. 2013 yılında Denizlispor'dan Galatasaray'a transfer edildi. 37 kez milli oldu ve kariyerinde 72 golü bulunuyor. 10 numara pozisyonunda oynayan 16 yaşındaki futbolcu sol ayağını muhteşem kullanıyor. U17 Avrupa Şampiyanası grup aşamasında 6 maçta 4 gol attı.

RECEP GÜL KİMDİR?

5 Kasım 2000 İstanbul Küçükçekmece doğumlu. 2011'yılında Galatasaray alt yapısına seçildi. 2000 jenerasyonuna sonradan kazandırılan bir başka isim. Sağ kanat oynamasına rağmen forvet kadar gol atıyor. 29 kez milli olan Recep Gül'ün kariyerinde 55 golü bulunuyor. Galatasaray'da forma giyse çok rahat Sinan Gümüş etkisi yaratır. U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundaydı.

Kaynak: haberinburada