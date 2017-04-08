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tudor planını yaptı! bruma ve sneijder...

TUDOR PLANINI YAPTI! BRUMA VE SNEİJDER...

Ligde 2. olup Devler Ligi'ne gitme planları yapan G.Saray'da taktik idmanlara ağırlık verildi. Yardımcılarıyla birlikte rakibin maç CD'lerini izleyen İgor Tudor'un dikkatini en çok çeken konu, Başakşehir'in duran toptan bulduğu goller oldu...

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:37
Puan Ver : Tudor Planını Yaptı! Bruma Ve Sneijder...(5/10)2



Bu sezon attığı 47 golün 12'sini ölü toplardan bulan M.Başakşehir'i durdurmak için öğrencilerini hazırlayan Tudor; Emre Belözoğlu'nun ortalarında gol bulan Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan gibi hava toplarında etkili oyuncular için uyarılar yaptı.









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