

Bu sezon attığı 47 golün 12'sini ölü toplardan bulan M.Başakşehir'i durdurmak için öğrencilerini hazırlayan Tudor; Emre Belözoğlu'nun ortalarında gol bulan Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan gibi hava toplarında etkili oyuncular için uyarılar yaptı.