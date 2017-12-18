TUDOR, İSTİFA DİYE BAĞIRAN TARAFTARA BU HAREKETİ YAPTI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kendisini istifaya davet eden taraftarlara "tamam" anlamına gelen baş parmak işareti yaptı.
Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray, İstanbul'a döndü. Malatya'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar protesto etti.
Igor Tudor taraftara ilk olarak yumruk daha sonra baş parmağını gösterdi.
TUDOR'U İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Havalimanı terminal çıkışında bekleyen taraftarlar, alınan mağlubiyet nedeniyle tepki gösterirken, özellikle teknik direktör Igor Tudor aleyhine yapılan tezahüratlar dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Hırvat teknik adamı istifaya davet ederek tepkilerini dile getirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet, havalimanından ayrıldı.
FATİH TERİM TEZAHÜRATI YAPTI
Öte yandan, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar ise yönetim ve Tudor'a tepki gösterip, Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu. Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı tarftarlar "Tudor istifa" "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratlarında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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