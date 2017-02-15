

Florya'da baş döndüren trafik... Kayserispor yenilgisi sonrası taraftarın yoğun tepkisi üzerine faturayı Jan Olde Riekerink'e kesip gönderen G.Saray yönetimi, ismi bir süredir gündemde olan, ancak Karabükspor'u çalıştırması nedeniyle “etik olup olmayacağı” tartışmaları yapılan Igor Tudor'la anlaşmaya vardı.



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Eşi Stefanija'nın üçüncü çocuklarını dünyaya getirmesi nedeniyle ülkesi Hırvatistan'a giden Tudor adına görüşmeleri bir dönem Beşiktaş ve Karabük'te de forma giyen menajeri Anthony Seric yürüttü.