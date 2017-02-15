TUDOR, GALATASARAY'DAN KAÇ PARA ALACAK?
Florya'da baş döndüren trafik...
Florya'da baş döndüren trafik... Kayserispor yenilgisi sonrası taraftarın yoğun tepkisi üzerine faturayı Jan Olde Riekerink'e kesip gönderen G.Saray yönetimi, ismi bir süredir gündemde olan, ancak Karabükspor'u çalıştırması nedeniyle “etik olup olmayacağı” tartışmaları yapılan Igor Tudor'la anlaşmaya vardı.
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Eşi Stefanija'nın üçüncü çocuklarını dünyaya getirmesi nedeniyle ülkesi Hırvatistan'a giden Tudor adına görüşmeleri bir dönem Beşiktaş ve Karabük'te de forma giyen menajeri Anthony Seric yürüttü.
Önceki gün Florya'da Sportif A.Ş. yöneticileriyle yapılan zirvede Riekerink'in ipinin çekilmesi üzerine yöneticiler, akşam saatlerinde Tudor'un menajeriyle İstanbul'da masaya oturdu.
G.Saray, Tudor'un sözleşme fesih bedeli olan 150 bin Euro'yu Karabük'e vermeyi kabul ederken, taraflar ücret konusunda da anlaşmaya vardı.
kaynak:habertürk
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