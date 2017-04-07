TUDOR, DE JONG'U DA SİLDİ!
Adanaspor maçının 78. dakikasında oyuna dahil olan Nigel de Jong, sergilediği performans yüzünden gözden düştü.
4-0 sona eren maçın analizini yapan Galatasaray teknik heyeti, De Jong'un temposuna eksi puan verdi.
Hollandalının oyuna dahil olduktan sonra Galatasaray orta sahasının dinamik görüntüsünü kaybettiğine dikkat çeken teknik heyette, "Sanki bu takımın oyuncusu değil... Takımın temposu onunla birlikte aşağı düştü" görüşü öne çıktı.
kaynak:sabah
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