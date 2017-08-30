Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da bu sezon çok uğraşılan ancak sonuç alınamayan stoper transferinde gözler, Udinese forması giyen 22 yaşındaki Samir Santos için Çizme'ye çevrildi.

TUDOR OLUMLU RAPOR VERDİ

Udinese forması giyen savunmacı hakkında Igor Tudor'un olumlu rapor sunduğu ve alınmasını istediği, sarı kırmızılı yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray, Samir Santos için İtalyan kulübüne ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak; olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise bonservis pazarlıkları başlayacak.

22 yaşındaki Sambacı'nın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada