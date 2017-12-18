TUDOR AYRILIĞI SONRASI GALATASARAY'IN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ
Galatasaray, Igor Tudor'la yollarını ayırmasının ardından kulübün resmi sitesinde teknik kadro sayfası çöktü.
Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Igor Tudor'la yollarını ayırırken, Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor.
Resmi sitede yaşanan bu durumu, Hırvat teknik adamla ayrılığın resmileştiği ve Tudor'un isminin teknik heyet kısmında çıkarılması için çalışma yapıldı şeklinde yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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