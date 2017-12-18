Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Tudor Ayrılığı Sonrası Galatasaray'ın İnternet Sitesi Çöktü

TUDOR AYRILIĞI SONRASI GALATASARAY'IN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Galatasaray, Igor Tudor'la yollarını ayırmasının ardından kulübün resmi sitesinde teknik kadro sayfası çöktü.

Tarih : 18 Aralık 2017, 15:00
Puan Ver : Tudor Ayrılığı Sonrası Galatasaray'ın İnternet Sitesi Çöktü(9/10)5

Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Igor Tudor'la yollarını ayırırken, Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor.

Resmi sitede yaşanan bu durumu, Hırvat teknik adamla ayrılığın resmileştiği ve Tudor'un isminin teknik heyet kısmında çıkarılması için çalışma yapıldı şeklinde yorumlandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tudor  Ayrılığı  Sonrası  Galatasaray  In  İnternet  Sitesi  Çöktü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER