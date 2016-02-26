

Prof. Dr. Ergin, çok yakında hayata geçirilecek projeyi şöyle özetledi:







“Kuantum kriptoloji denilen yeni bir alan ortaya çıktı. Fiber optik üzerinden aktardığınız fotonlar (bir birim ışık), ışık parçacıkları, birisi tarafından gözlendiğinde karakteristiklerini değiştiriyorlar.







Dolayısıyla, bu fotonlarla, kuantum kriptoyla yolladığınız şeyler üçüncü birisi tarafından görüldüğü anda yapısını değiştiriyor.







Böylece dinlenip dinlenmediğini anlayacağınız bir yapı var ve şu anda TÜBİTAK'ta Kriptoloji Enstitüsü içerisinde kuantum kriptolu cihazlar üretimi gerçekleştiriliyor deneysel boyutta.







İnşallah önümüzdeki anahtar dağıtım sistemlerinde Türkiye'nin ana altyapılarından bir tanesi kuantum kriptolu iletim hatları olacak.”







‘TÜRKİYE 6 ÜLKEDEN BİRİ'







Prof. Dr. Ergin, “Dünyada kendi kriptoloji altyapısını çip bazı da dahil olmak üzere A'dan Z'ye üreten sadece 6 ülke var, bunlardan biri de Türkiye. Sıralama olarak çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama NATO'da hatırı sayılan birkaç ülkeden bir tanesiyiz” bilgisini de verdi.







‘GÜVENLİKTE PARADİGMA DEĞİŞİMİ'







Prof. Dr. Ergin, siber güvenlik alanında alınan önlemleri de şu sözlerle anlattı: “Siber güvenlikte paradigma değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Artık bu sahada özel sektörde pek çok oyuncu var.







TÜBİTAK'ın bu oyuncuların sağlıklarını sertifikalandırma yoluyla takip eden bir yapıya çıkması gerekiyor.







Türkiye'nin kendine has bir veri tabanı gelişecekse eğer, onun sıhhatini ve korumasını üstlenmek yine TÜBİTAK'ın siber güvenliği üzerinde olabilir. Dolayısıyla TÜBİTAK'ı merkezi planlayıcı bir role çekmeye doğru bir atılımımız var.”







KUANTUM KRİPTO NEDİR?







Tarihin her döneminde farklı şifreleme teknikleri kullanılsa da kriptografi alanındaki asıl gelişmeler süper bilgisayarların icat edildiği son yıllarda yaşandı.







Bugünün kriptolarında kullanılan algoritmalar matematiksel olarak çözülebilir durumda. Kuantum kriptografi tekniği ise temel bir fizik kanunu olan Heisenberg'ün “belirsizlik”ilkesine dayanıyor. Bu ilkeye göre, fiber optik ağ üzerindeki bir “foton”un (bir birim ışık) kopyası çıkarılamıyor.







Kuantum kripto sistemlerinde kodlama fotonlar kullanılarak yapılıyor. Kodlanan fotona erişmemesi gereken birisinin erişmesi durumunda, foton polarizasyonunu değiştiriyor.







Çalınan bilgi kullanılamayacak hale getiriliyor. Dolayısıyla, fiber optik kablo üzerinden “kuantum kripto” uygulanarak gönderilen bir veri çalınamıyor.







Bu sistem kullanıcı hatasına da olanak bırakmıyor. Böylece verici ile alıcı arasındaki iletişim yüzde 100 güvenli hale geliyor.







