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TÜBİTAK'tan 30 Milyon Liralık Hibe

TÜBİTAK'TAN 30 MİLYON LİRALIK HİBE

TÜBİTAK`ın Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı 1. dönemi kapsamında, girişimcilere yaklaşık 30 milyon liralık hibe desteği sağlanacak.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Tübitak'tan 30 Milyon Liralık Hibe(8/10)4

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 2017 Çağrısı 1. Dönem Sonuçları belirlendi. Program, 2012 yılında başlatıldı ve bu kapsamda desteklenen 557 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi.

ÜSTÜN BAŞARILI GİRİŞİMCİLERE ÇİFTE BURS FIRSATI

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, program sayesinde Türkiye'de ilk kez yenilikçi fikirlerini hayata geçirme noktasında girişimcilere kapsamlı destek sunulduğunu söyledi.

Ergin, Bireysel Genç Girişim Programının 2. aşamasında TÜBİTAK tarafından başarılı bulunan girişimcilere, 150 bin liraya kadar sermaye desteği sağlanacağına ve isteyen her girişimciye iş rehberi atanacağına dikkati çekerek, "Bireysel Genç Girişim Programı desteği alan üstün başarılı girişimcilerin, Türkiye ve İngiltere'nin birlikte yürüttüğü 'Katip Çelebi-Newton Fonu' çerçevesinde, İngiltere'de İnovasyonun Liderleri Burs (Leaders in Innovation Fellowships) Programından faydalanmaları da sağlanıyor" diye konuştu.

3 BİN 327 GİRİŞİMCİ İŞ FİKRİ BAŞVURUSU YAPILDI

Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı çağrısı 1. dönemine 20 uygulayıcı kuruluş aracılığıyla, 3 bin 327 girişimci iş fikri başvurusu yapıldığını bildiren Ergin, bunlardan bin 457 girişimcinin 1. aşama desteği almaya uygun görüldüğünü belirtti. Uygulayıcı kuruluşların 1. aşama desteği alan girişimcilerden 320'sinin 2. aşamaya başvurmasını onayladığını kaydeden Ergin, bunlarda da 312'sinin başvuru şartlarına uygun bulunarak panel değerlendirmesine kabul edildiğini aktardı.

"TÜBİTAK TARİHİNİN EN YÜKSEK HİBE DESTEĞİNİ VERİYORUZ"

Ergin, TÜBİTAK tarafından yapılan panel değerlendirmeleri sonucunda, 206 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği almasının uygun bulunduğunu açıklayarak, "Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazanan 206 girişimci, ağustos ve eylül aylarında şirketlerini kurmaları sonucu TÜBİTAK'la sözleşme imzalayarak, 1 Ekim'de iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak. Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı 1. dönemi kapsamında girişimcilere yaklaşık 30 milyon liralık hibe destek sağlanacak" ifadesini kullandı.

BAŞVURULAR 29 AĞUSTOS'A KADAR TOPLANACAK

Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı 2. dönem iş fikri başvurularının, "bigg.tubitak.gov.tr" web adresinde duyurulan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından 1-15 Ağustos'ta alındığına değinen Ergin, iş planı başvurularının ise 16-29 Ağustos'ta toplanacağını dile getirdi. TÜBİTAK tarafından eylül-kasımda yapılacak 2. aşama değerlendirme sonuçlarının 30 Kasım'da açıklanması planladıklarına işaret eden Ergin, şunları kaydetti: "Programın 2017 yılı 2. döneminde, 4 binin üzerinde iş fikri ve 400'ün üzerinde iş planı başvurusu bekliyoruz. Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı 1. ve 2. dönemi kapsamında, Türkiye'de girişimciliğe yönelik TÜBİTAK tarihinin en yüksek hibe desteğini veriyoruz. Bu noktada genç ve yenilikçi girişimcilerimizden temennimiz, özellikle savunma, enerji ve biyoteknoloji gibi alanlarda dışa bağımlılığımızı azaltacak katma değeri yüksek projeleri hayata geçirmeleri. TÜBİTAK olarak, kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılacağı bu programda, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak projelerin desteklenmesi için çalışıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tübitak  Tan  30  Milyon  Liralık  Hibe    haber

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