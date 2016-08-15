

FETÖ soruşturması kapsamında TÜBİTAK'a operasyon düzenlenerek, örgüt üyeleri gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarının cemaate ait okullarda eğitim gördükleri, yurtlarında kaldıkları, örgüt ile orta okul seviyesinde tanıştıkları, sorumlu imamlar vasıtası ile zeki olanlarının üniversitelerin elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislikleri bölümlerine yönlendirildikleri tespit edildi.







Buralarda cemaat evlerinde kaldıkları evlerde abi ve semt sorumlusu pozisyonlarında örgütsel faaliyette bulundukları ve her ay himmet adı altında örgüte 300 lira finansal destek sağladıkları tespit edildi. TÜBİTAK imamı Ö.O.'nun örgüt üyeleri ile iki özel program üzerinden haberleştiği ve örgüte ait banka hesaplarının da bulunduğu, gizli projelerde görev aldığı belirlendi.