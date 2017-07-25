TÜBİTAK UZMANININ OĞLUNUN İKİ ELİNİ KAYBETTİĞİ PATLAMANIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ! ROKET YAPIYORMUŞ
Antalya'da evde meydana gelen patlamada iki elini kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın, 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için yakıtla havalanan bir roket yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Antalya'da dün akşam evinde meydana gelen patlamada her iki eli bileğinden kopan, anne ve babası hafif yaralanan 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için roket yapmaya çalıştığı kaydedildi.
BALKONDA ROKET YAPARKEN PATLAMA OLDU
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7'nci katında meydana geldi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, akşam saatlerinde iddiaya göre balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen patlamada, Altuğ Özışık ile yanında bulunan annesi Hatice Özışık ile babası Tuncay Özışık yaralandı.
İKİ ELİ BİLEĞİNDEN KOPTU
Patlama üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla binadan çıkan Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. İki eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
5 SAATLİK AMELİYAT DA KURTARAMADI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özcanlı, hastanelerine yaralı getirilen Altuğ Özışık'ın dün gece ameliyata alındığını belirtti. Ameliyatın 5 saat sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Haluk Özcanlı, tüm müdahaleye rağmen hastanın iki elini bileğinden kaybettiğini kaydetti. Prof. Dr. Özcanlı, "Ortopedi ameliyatından sonra sol gözüyle ilgili gereken tüm müdahale yapıldı. Sol gözün durumu zamanla belli olacak. Takip altında olacak. Gözün ardından plastik cerrahi ekibi yüzündeki doku yaralanmalarına müdahale etti. Şu anda hayati tehlikesi yok" dedi. Prof. Dr. Özcanlı, hastanın tedbir amacıyla tutulduğu yoğun bakımdan ilerleyen saatlerde çıkarılabileceğini söyledi.
ŞENLİK İÇİN ROKET YAPIYORLARMIŞ
Emniyet yetkilileri, Özışık ailesinin 27 Temmuz tarihinde Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için yakıtla havalanan bir roket yapmaya çalıştığını, patlamanın hangi aşamada yaşandığını henüz bilmediklerini söyledi. Yetkililer, ifadelerin ardından savcılık talimatına göre işlem yapılacağını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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