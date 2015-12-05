

Diyarbakır'da tarihi Dört Ayaklı Minare'nin ayağında hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin toplanan tüm deliller ve görevli 24 polisin silahları, incelenmek üzere TÜBİTAK, Jandarma Kriminal ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.







Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, bugüne kadar savcılar ve baro üyelerinin içerisinde yer aldığı heyet, Elçi'nin öldürüldüğü yerde tam 3 kez silahlı saldırıya uğradı. Bölgenin krokisi saldırılar nedeniyle çıkarılamazken, sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede, duvar ve dükkân kepenklerindeki kurşun izi ve yolu ile ilgili tespit de yapılamadı.