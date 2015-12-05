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tübitak: polisleri şehit eden 2 terörist vurulmuş

TÜBİTAK: POLİSLERİ ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST VURULMUŞ

Tahir Elçi'nin öldüğü çatışmanın görüntü ve ses kayıtları TÜBİTAK incelemesinde. Görüntü analizinde 2 teröristin yaralandığı belirlendi.

Tarih : 05 Aralık 2015, 09:38
Puan Ver : Tübitak: Polisleri Şehit Eden 2 Terörist Vurulmuş(8/10)7


Diyarbakır'da tarihi Dört Ayaklı Minare'nin ayağında hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin toplanan tüm deliller ve görevli 24 polisin silahları, incelenmek üzere TÜBİTAK, Jandarma Kriminal ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, bugüne kadar savcılar ve baro üyelerinin içerisinde yer aldığı heyet, Elçi'nin öldürüldüğü yerde tam 3 kez silahlı saldırıya uğradı. Bölgenin krokisi saldırılar nedeniyle çıkarılamazken, sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede, duvar ve dükkân kepenklerindeki kurşun izi ve yolu ile ilgili tespit de yapılamadı.








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