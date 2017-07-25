Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katında akşam saat 20.00'de bir patlama meydana geldi.

BALKONDA DENEY YAPTILAR

İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi.

17 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ELLERİ KOPTU

Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışık'ın elleri kopup gözü ve yüzü yaralanırken, baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER

Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

EVDE İNCELEME BAŞLATILDI

Patlama nedeniyle evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: haberinburada