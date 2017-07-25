TÜBİTAK GÖREVLİSİ EVDE DENEY YAPARKEN PATLAMA OLDU: OĞLUNUN ELLERİ KOPTU!
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katında akşam saat 20.00'de bir patlama meydana geldi.
BALKONDA DENEY YAPTILAR
İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi.
17 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ELLERİ KOPTU
Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışık'ın elleri kopup gözü ve yüzü yaralanırken, baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.
KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER
Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
EVDE İNCELEME BAŞLATILDI
Patlama nedeniyle evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, Kamyonun Altında Kaldı
- Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
- Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
- Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
- Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
EKONOMİ HABERLERİ
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar