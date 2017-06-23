Fetö'nün Medya Yapılanması Davasında Ara Karar Açıklandı
Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
Bayram İkramlarında Fazla Israr Sağlığa Zararlı!
Bağırsaklarınızdaki O Problemi Ortadan Kaldırıyor!
Emre Altuğ'dan Çağla Şikel İtirafları
İşte Adı Efsane'nin Yeni Kadrosu
Ölüme Terk Edemeyip Birlikte Can Verdiler
Ağlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü
Valilik Açıkladı! Büyük Operasyon Başlıyor...
Galatasaray, Tolgay Arslan'ı Böyle Elinden Kaçırmış!
Destici'den Yunanistan'a 'ayasofya Camii' Tepkisi
Kurtlar Vadisi Vatan Geliyor!
Meriç Nehri'nde 50 Kiloluk Yayın İle Selfi Yarışı
Fenerbahçe Yeni Kalecisini Buldu
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Meyve Yemek İçin En Uygun Zaman…
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Akımı Telefonu
Bitlis'teki Terör Operasyonu
Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor
Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili

'tuba'yla öpüşmekten rahatsız oluyorum'

'TUBA'YLA ÖPÜŞMEKTEN RAHATSIZ OLUYORUM'

Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, dizideki partneri Tuba Büyüküstün'le ilgili 'Öpüşmeme' talebinde bulunmuş.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:00
Puan Ver : 'tuba'yla Öpüşmekten Rahatsız Oluyorum'(10/10)12


Dün gece final bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Cesur ve Güzel dizisi, başrollerinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'le olduğu kadar, yayınladığı tanıtım sahnelerindeki cesur sahneleriyle de adından söz ettirmişti. Ancak diziyi takip edenler birkaç bölüm sonra Tuba ve Kıvanç arasındaki yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinin azaldığını hatta senaryodan çıkarıldığını fark etti. Konuyla ilgili açıklama ise Duymayan Kalmasın sunucularından Seren Serengil'den geldi.



KIVANÇ'A EŞ ENGELİ



Serengil, dizi devam ederken eşi Onur Saylak'tan ayrılan ve adı Umut Evirgen'le anılmaya başlayan Tuba Büyüküsten'e, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den dikkat çeken bir veto geldiğini açıkladı. “Sette çalışan birinden öğrendim” diyerek başladığı cümlesini, Başak Dizer eşine dizideki öpüşme sahneleriyle ilgili olarak yasak koyduğundan dolayı Kıvanç Tatlıtuğ'un dizi senaristlerinden ve yapımcılarından Tuba Büyüküstün'le olan yakınlaşma ve öpüşme sahnelerini ‘Tuba'yla öpüşmekten rahatsız oluyorum' diyerek diziden kaldırılmasını istediğini söyledi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler:   Tuba  Yla  Öpüşmekten  Rahatsız  Oluyorum      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER