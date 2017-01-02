

Tuba Ünsal, 'İstanbul' etiketi ile instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.



Ünlü oyuncu, meslektaşlarına şu satırlarla seslendi:



"Sevgili san'atçı arkadaşım… Bir şey yazma… Sadece acını hisset… Giden canlara içten üzül… İçi boş Sevgi, dostluk, birlik kelimelerini süslü fotoğraflarının altına koyunca her şeye çözüm bulmuş olmuyorsun. Tavrını koy… Bir kere de samimi ol… Hissettiğimiz şey, yaşadığımız şey perişanlık. Beylik laflara ihtiyacımız yok. Ağız dolusu küfür etmek istiyorum…"







kaynak:milliyet