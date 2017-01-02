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tuba ünsal: ağız dolusu küfretmek istiyorum!

TUBA ÜNSAL: AĞIZ DOLUSU KÜFRETMEK İSTİYORUM!

Oyuncu Tuba Ünsal, 2017'nin ilk saatlerinde bir eğlence mekanında yaşanan terör saldırısı sonrası sanat dünyasını samimiyete çağırdı ve öfkesini "Ağız dolusu küfretmek istiyorum" notuyla dile getirdi.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:55
Puan Ver : Tuba Ünsal: Ağız Dolusu Küfretmek İstiyorum!(10/10)11


Tuba Ünsal, 'İstanbul' etiketi ile instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.



Ünlü oyuncu, meslektaşlarına şu satırlarla seslendi:

"Sevgili san'atçı arkadaşım… Bir şey yazma… Sadece acını hisset… Giden canlara içten üzül… İçi boş Sevgi, dostluk, birlik kelimelerini süslü fotoğraflarının altına koyunca her şeye çözüm bulmuş olmuyorsun. Tavrını koy… Bir kere de samimi ol… Hissettiğimiz şey, yaşadığımız şey perişanlık. Beylik laflara ihtiyacımız yok. Ağız dolusu küfür etmek istiyorum…"



 



kaynak:milliyet








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