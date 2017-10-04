TUBA BÜYÜKÜSTÜN'E SEVGİLİSİ UMUT EVİRGEN İÇİN ANNESİNDEN ONAY ÇIKMADI
Tuba Büyüküstün'ün uğruna eşi Onur Saylak'tan ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen için annesinden onay çıkmadı.
Tuba Büyüküstün, 5 Haziran'da ikizlerinin babası Onur Saylak'tan boşanmış, hemen sonra Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'ın sahibi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Böylesine hızlı bir ilişki olunca da Tuba'nın eski eşini aldattığı iddia edilmişti.
NEDENLERİNİ BİLE SIRALAMIŞ
İddiaya göre; Tuba Büyüküstün'ün annesi Handan Büyüküstün bu ilişkiye 2 nedenle karşı çıktı. Birincisi Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken muhabiri adamlarına gasp ettirmiş, bu nedenle 1 ay cezaevinde kalmıştı. Oyuncunun imajı sarsılmıştı. İkincisi ise Umut Evirgen'in, Tuba Büyüküstün'ün bir hayranına İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çıkışması ipleri gerdi.
MASAYI TERK ETTİ
Tuba Büyüküstün ile annesi Handan Büyüküstün, 1 Ekim Pazar günü Erenköy'deki Divan Restaurant'ta bir araya geldi. Ancak buluşmanın sonunda gerginlik yaşandı. Tuba Büyüküstün masayı terk etti. Annesi de daha sonra hesabı isteyerek kalktı. Anne-kızın arasının Tuba Büyüküskün'ün 5 Haziran 2017'de eşi Onur Saylak'tan boşandığından bu yana iyi olmadığı söyleniyor.
Kaynak: haberinburada
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