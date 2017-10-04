Tuba Büyüküstün, 5 Haziran'da ikizlerinin babası Onur Saylak'tan boşanmış, hemen sonra Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'ın sahibi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Böylesine hızlı bir ilişki olunca da Tuba'nın eski eşini aldattığı iddia edilmişti.

NEDENLERİNİ BİLE SIRALAMIŞ

İddiaya göre; Tuba Büyüküstün'ün annesi Handan Büyüküstün bu ilişkiye 2 nedenle karşı çıktı. Birincisi Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken muhabiri adamlarına gasp ettirmiş, bu nedenle 1 ay cezaevinde kalmıştı. Oyuncunun imajı sarsılmıştı. İkincisi ise Umut Evirgen'in, Tuba Büyüküstün'ün bir hayranına İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çıkışması ipleri gerdi.

MASAYI TERK ETTİ

Tuba Büyüküstün ile annesi Handan Büyüküstün, 1 Ekim Pazar günü Erenköy'deki Divan Restaurant'ta bir araya geldi. Ancak buluşmanın sonunda gerginlik yaşandı. Tuba Büyüküstün masayı terk etti. Annesi de daha sonra hesabı isteyerek kalktı. Anne-kızın arasının Tuba Büyüküskün'ün 5 Haziran 2017'de eşi Onur Saylak'tan boşandığından bu yana iyi olmadığı söyleniyor.

Kaynak: haberinburada