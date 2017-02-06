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tuba büyüküstün ve ibrahim kutluay yasak aşk yaşıyor

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE İBRAHİM KUTLUAY YASAK AŞK YAŞIYOR

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasında yasak aşk mı yaşıyor? Takvim gazetesinden sosyal medyayı sarsan iddia Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay yasak aşk yaşıyor. Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay teselliyi oğlunda bulmuştu.

Tarih : 06 Şubat 2017, 10:58
Puan Ver : Tuba Büyüküstün Ve İbrahim Kutluay Yasak Aşk Yaşıyor(8/10)6


Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasında yasak aşk yaşandığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Takvim gazetesinde yer alan sosyal medyayı sarsan iddia için İbrahim Kutluay ne dedi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay yasak aşk yaşıyor iddiası doğru mu? İşte Takvim'in şok iddiasının ayrıntıları



Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasında yasak aşk yaşandığı iddiası sosyal medyada olay oldu. Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay teselliyi oğlunda bulmuştu. Tuba Büyüküstün'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Kutluay sorular karşısında sessiz kaldı.



 



kaynak:süperhaber








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