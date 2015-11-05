

Özpetek, Napoli'de “La Traviata”yla ikinci kez sanatseverlerin karşısına çıktı. San Carlo Tiyatrosu'nda perde açan eserinin galasına, Tuba Büyüküstün de katıldı.Özpetek'in çekimlerine mart ayında başlamayı planlandığı yeni filminde başrolü üstlenen, galayı da izleyen Büyüküstün, “Muhteşem bir geceydi” dedi.Ünlü oyuncu, hafta sonu Vatikan'da düzenlenecek Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri kapsamında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alacak olmasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Benden nasıl haberleri var, neden bana ödül veriyorlar, inanın anlayamadım. Ama Vatikan'dan ödül almak elbette çok keyifli ve gurur verici.”