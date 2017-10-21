İlişkileri hakkında konuşmaktan sakınan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen İstanbul gecelerinde el ele ortaya çıktı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Birlikte gittikleri mekan çıkışı görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

PARİS TATİLİNDE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilk kez birlikte çıktıkları Paris tatilinde el ele görüntülenmişti.

UĞRUNA HAPİS YATTI

Hatırlanacağı üzere Umut Evirgen, kendilerini görüntüleyen muhabirin fotoğraf makinesini kırdırmış ve bundan dolayı bir süre hapis yatmıştı.

İkili böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada