TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE UMUR EVİRGEN, İSTANBUL GECELERİNDE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi.
İlişkileri hakkında konuşmaktan sakınan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen İstanbul gecelerinde el ele ortaya çıktı.
SORULARA CEVAP VERMEDİLER
Birlikte gittikleri mekan çıkışı görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı.
PARİS TATİLİNDE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilk kez birlikte çıktıkları Paris tatilinde el ele görüntülenmişti.
UĞRUNA HAPİS YATTI
Hatırlanacağı üzere Umut Evirgen, kendilerini görüntüleyen muhabirin fotoğraf makinesini kırdırmış ve bundan dolayı bir süre hapis yatmıştı.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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