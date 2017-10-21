Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Tuba Büyüküstün ile Umur Evirgen, İstanbul Gecelerinde El Ele Görüntülendi

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE UMUR EVİRGEN, İSTANBUL GECELERİNDE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Tuba Büyüküstün İle Umur Evirgen, İstanbul Gecelerinde El Ele Görüntülendi(5/10)1

İlişkileri hakkında konuşmaktan sakınan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen İstanbul gecelerinde el ele ortaya çıktı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Birlikte gittikleri mekan çıkışı görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

PARİS TATİLİNDE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilk kez birlikte çıktıkları Paris tatilinde el ele görüntülenmişti.

UĞRUNA HAPİS YATTI

Hatırlanacağı üzere Umut Evirgen, kendilerini görüntüleyen muhabirin fotoğraf makinesini kırdırmış ve bundan dolayı bir süre hapis yatmıştı.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tuba  Büyüküstün  İle  Umur  Evirgen  İstanbul  Gecelerinde  El  Ele  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER