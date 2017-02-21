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tuba büyüküstün ile onur saylak barıştı mı?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE ONUR SAYLAK BARIŞTI MI?

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın geride bıraktığımız haftalarda ayrılma kararı aldıklarıyla ilgili haberler çıkmış ancak taraflar bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 13:34
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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın geride bıraktığımız haftalarda ayrılma kararı aldıklarıyla ilgili haberler çıkmış ancak taraflar bu konuda bir açıklama yapmamıştı.



Tüm bu belirsizlik sürerken şimdi de Onur Saylak'ın paylaşımı gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ikilinin ayrılma kararından vazgeçtiği şeklinde yorumlandı. Dizi setinden bir kare paylaşan Onur Saylak'ın evliliklerine dair herşey yolunda mesajı verdiği iddia edildi.



 



kaynak:internethaber








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