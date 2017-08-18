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Tuba Büyüküstün, Hapisten Çıkan Sevgilisi Umut Evirgen İlk Kez Görüntülendi

TUBA BÜYÜKÜSTÜN, HAPİSTEN ÇIKAN SEVGİLİSİ UMUT EVİRGEN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Tuba Büyüküstün, uğruna itibarını hiçe saydığı sevgilisi Umut Evirgen ile ilk kez birlikte görüntülendi. Sevgilisi, daha önce fotoğraflarını çeken gazeteciyi silahla tehdit ettirmişti.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 08:30
Puan Ver : Tuba Büyüküstün, Hapisten Çıkan Sevgilisi Umut Evirgen İlk Kez Görüntülendi(8/10)4

Oyuncu Tuba Büyüküstün eşinden boşanır boşanmaz işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili yakalanınca Evirgen gazetecinin fotoğraf makinesini gasp ettirmiş, gazeteci de şikayetçi olmuştu. Hapisten yeni çıkan Evirgen ile Büyük üstün ilk kez birlikte görüntülendi.

"OOO ŞİMDİ YANDIK"

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gazeteci tehdit etmekten bir süre cezaevinde yatan Umut Evirgen fotoğrafları çekilirken şöyle tepki verdi: "Ooo şimdi yandık."

NELER OLMUŞTU?

Tuba Büyüküstün, ikizleri Toprak ve Maya'nın babası , altı yıllık eşi Onur Saylak'la evliliğini 5 Haziran'da noktalamıştı. Güzel oyuncunun adı boşandıktan hemen sonra işletmeci Umut Evirgen'le anılmaya başlamıştı. İkili La Boom önünde ilk kez birlikte objektife takıldı. Ancak hemen ardından ortalık karıştı. Umut Evirgen'in iki koruması durumu fark eder etmez Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'ın içinde olduğu aracı kovalamaya başladı. Baltalimanı'nda aracın önünü kesen korumalar silah göstererek muhabirin fotoğraf makinesini gasp etti. Korumalar Hürriyet muhabirine, "Şimdi git bir saat sonra La Boom'a gel makineni al" diyerek oradan uzaklaştı. Makinesini geri alamayan İsmail Bayrak'ın olay sonrası Umut Evirgen ve korumalarından şikâyetçi oLmuştu. Gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Umut Evirgen ilk duruşmada tahliye edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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