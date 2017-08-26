Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

TT STADI'NA DAMGA VURAN GÜZEL! GÖREN YANINDAKİ KİM BU DİYE SORDU


TT Stadı'na damga vuran güzel! Gören yanındaki kim bu diye sordu
Tarih : 26 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Tt Stadı'na Damga Vuran Güzel! Gören Yanındaki Kim Bu Diye Sordu(8/10)4

Galatasaray, dün akşam oynanan Sivasspor karşılaşmasında güzel futbol ve 3 golle ligdeki 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

GOMİS'E BÜYÜK DESTEK

45 kişinin önünde oynanan mücadele, adeta bir şölen havasında geçti. Maç öncesinde ırkçılığa karşı pankartlar açıldı. Aynı zamanda Bafetimbi Gomis'e destek amaçlı taraftarlara Gomis Maskesi dağıtıldı. Galatasaray yedek kulübesindeki futbolcularda Gomis maskeleriyle poz verdi.

BELHANDA'NIN EŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların eşleri de tribündeki yerlerini aldı. Muslera'nın bebek bekleyen eşi Patricia, tribünden gülücükler dağıttı. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Younes Belhanda'nın karısı Amal, TT Stadı'nda yerini aldı. İlk defa TT Stadı'na gelen Amal, dikkatli gözlerle sahayı ve çevreyi izledi ve tribünde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tt  Stadı  Na  Damga  Vuran  Güzel  Gören  Yanındaki  Kim  Bu  Diye  
Sordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER