TT STADI'NA DAMGA VURAN GÜZEL! GÖREN YANINDAKİ KİM BU DİYE SORDU
Galatasaray, dün akşam oynanan Sivasspor karşılaşmasında güzel futbol ve 3 golle ligdeki 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
GOMİS'E BÜYÜK DESTEK
45 kişinin önünde oynanan mücadele, adeta bir şölen havasında geçti. Maç öncesinde ırkçılığa karşı pankartlar açıldı. Aynı zamanda Bafetimbi Gomis'e destek amaçlı taraftarlara Gomis Maskesi dağıtıldı. Galatasaray yedek kulübesindeki futbolcularda Gomis maskeleriyle poz verdi.
BELHANDA'NIN EŞİ DİKKAT ÇEKTİ
Maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların eşleri de tribündeki yerlerini aldı. Muslera'nın bebek bekleyen eşi Patricia, tribünden gülücükler dağıttı. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Younes Belhanda'nın karısı Amal, TT Stadı'nda yerini aldı. İlk defa TT Stadı'na gelen Amal, dikkatli gözlerle sahayı ve çevreyi izledi ve tribünde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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