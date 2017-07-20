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TT ARENA, HEP BİR AĞIZDAN AYNI SÖZLERLE İNLEDİ


TT Arena, hep bir ağızdan aynı sözlerle inledi
Tarih : 20 Temmuz 2017, 23:40
Puan Ver : Tt Arena, Hep Bir Ağızdan Aynı Sözlerle İnledi(9/10)5

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında İsveç'in Östersunds takımını konuk ederken, taraftarın hedefinde Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor ve oyuncular vardı.

YÖNETİMİ VE TUDOR'U İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Östersunds, 60. dakikada Nouri'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından TT Arena tribünlerinde "yönetim istifa" ve "Tudor istifa" tezahüratları yükseldi. Tribünler, Muslera dışındaki oyunculara da tepki gösterdi. Top Muslera'ya geldiğinde tribünlerden alkışlar duyuldu.

Tribünlerin hedefindeki isimlerden biri de Selçuk İnan oldu. Top Selçuk'un ayağına geldiğinde, "Selçuk İnan dışarı" tezahüratları yaptı, Galatasaray kaptanını yoğun bir şekilde ıslıkladı.

Taraftarlar ayrıca yolları Sarı Kırmızılılar'la yolları ayıran Wesley Sneijder lehine de tezahürat yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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