

Dünyanın en büyük ve bağımsız yarı iletken üreticilerinden TSMC depremden etkilendi. Tayvan'da yaşanan deprem firmanın anlaşmalarını bozabilir.



Deprem sonrasında üretim kapasitelerinde %1'den az oranda kayıp yaşanacağını açıklayan TSMC dün bu rakamı güncelledi. Yeni rakam korkutucu derecede büyük değil ancak kaybın %1'den fazla olacağı söylendi. Peki bu ne anlama geliyor?



TSMC, yıllardır Apple'ın işlemci üreticilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde sıkça gündeme gelen firma, Samsung üretimi olan yongalardan daha başarılı bir performans sunarak dikkat çekmişti. Bu sebeple firmanın sıradaki iPhone modelinin tek üreticisi olacağı söyleniyordu. Yaşanan kayıp, firmanın siparişlerini etkilerse Apple TSMC'den vazgeçebilir.



Digitimes'ın haberine göre bahsedilen kayıp oranı daha fazla artarsa Apple iPhone 7 modeli için firma ile anlaşmayacak. Ancak bu durum henüz bir söylenti ve firmalar tarafından gelen resmi bir açıklama yok. Hasar gören ve etkilenen fabrikalarda hangi parçaların üretildiği bilinmiyor dolayısıyla Apple'ın verdiği siparişler bu sorundan etkilenmeyebilir.



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