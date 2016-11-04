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tsmc, apple a10 yongalarını üretmekte tam sorumlu durumunda

TSMC, APPLE A10 YONGALARINI ÜRETMEKTE TAM SORUMLU DURUMUNDA

Apple tarafından iPhone 7 serilerinde kullanılacak olan A10 yonga setlerinin tamamı TSMC tarafından üretilmekte. Firma tarafından yapılan açıklama bu durumun doğrulanmasını sağladı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 11:27
Puan Ver : Tsmc, Apple A10 Yongalarını Üretmekte Tam Sorumlu Durumunda(7/10)4


Apple tarafından iPhone 7 serilerinde kullanılacak olan A10 yonga setlerinin tamamı TSMC tarafından üretilmekte. Firma tarafından yapılan açıklama bu durumun doğrulanmasını sağladı.



Geçen seneki A9 yonga setleri üretimi konusunda Samsung ve TSMC ile anlaşan Apple, bu sefer A10 yonga seti üretiminde tamamen TSMC üretim bandı tercihinde bulundu.



Firma tarafından gelen açıklama ile Apple A10 yonga setlerinin tamamı TSMC üretim bandından çıkacağı yönünde oldu. TSMC, 16nm üretim teknolojisiyle üretim gerçekleştiriyor. Buna karşılık diğer rakip Samsung ise 10nm üretim sürecine başladığını duyurmuştu. Bilindiği gibi yakın zamana kadar Qualcomm'un Snapdragon 830 yonga setinin üretimi için Samsung yerine TSMC ile görüştüğü söyleniyordu. Geçen dönemde rakibi TSMC karşısında daha öne çıkan Samsung, bu sefer tam tersi bir durumla karşılaşacak gibi gözüküyor.



TSMC'nin sadece A10 yonga seti üretimi ile kalmayıp, ilerleyen zamanda gelecek olan  A10X ve A11 yonga setlerini 10nm süreci içinde üreterek Apple tarafına destek vereceği söyleniyor. Bu atılımlar ile TSMC en büyük rakibi Samsung karşısında arka planda olmasının üstesinden geleceği söyleniyor.



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